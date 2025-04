POL-WHV: Sicherheit auf dem Pedelec

Wilhelmshaven (ots) - Ein 25-jähriger Mann rief am 16.04.2025 gegen 02:00 Uhr bei der Polizei an und schilderte, dass er in der Marienstraße in Wilhelmshaven bestohlen wurde und die Täter mit einem Pkw weggefahren seien. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass er mit anderen Personen alkoholische Getränke zu sich genommen hatte und ihm bei seiner Ankunft an seiner Wohneinrichtung der Zutritt verwehrt wurde, weil er ...

mehr