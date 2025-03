Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte greifen Radfahrer an - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Tunnel des Geh- und Radwegs an der Straße Am Bachschemm griffen bislang unbekannte Täter am Freitagmittag (07.03., 13.30 Uhr) einen Radfahrer an. Den Erkenntnissen zufolge befuhr der 72-jährige Mann aus Bielefeld mit seinem Fahrrad den Tunnel in Richtung Neuenkirchener Straße. Zwei Männer befanden sich in dem Tunnel, als einer unvermittelt gegen das Fahrrad des Mannes trat und versuchte ihn festzuhalten. Der 72-Jährige verlor kurz das Gleichgewicht, konnte dann aber auf seinem Fahrrad davonfahren.

Der Beschreibung nach waren die Männer zwischen etwa 17- und 18-20 Jahre alt. Eine war schlank und sportlich und ca. 1,75 Meter groß. Der ältere war korpulent und etwa 1,90 Meter groß.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Männer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell