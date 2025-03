POL-GT: Pedelecfahrerin stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu

Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Samstagnachmittag (08.03., 16.05 Uhr) verunfallte ein 38-jähiger Mann mit einem Motocross-Motorrad am Schwarzen Weg in der Höhe der Kampheide schwer. Der Mann stürzte samt Fahrzeug in einen mit Wasser gefüllten Graben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zuvor befuhr er die Kampheide und beabsichtigte nach derzeitigem Stand nach auf den Schwarzen Weg in Richtung ...

