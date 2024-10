Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Diebstähle aus Autos

Altentreptow, Waren, Brunn (ots)

Gleich zwei Mal sind am Sonnabend im Landkreis MSE Diebe aktiv gewesen, die Autoscheiben zerschlagen haben und so Wertgegenstände aus dem Auto gestohlen haben.

Ein Fall war zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr zwischen Brunn und Neddemin. Dort hatte ein Spaziergänger auf einem Feldweg sein Auto geparkt. Als er wieder kam, war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde in dem Fall unter anderem ein Instrument. Der Gesamtschaden hier beträgt etwa 900 Euro.

Auf dem Parkplatz "Stadtwald" in Altentreptow ist es am Sonnabendnachmittag einem anderen Spaziergänger ähnlich ergangen. Zwischen etwa 15:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde bei seinem Auto eine Scheibe eingeschlagen, um an ein Portemonnaie zu kommen, das im Fahrzeug lag. Gesamtschaden in diesem Fall: etwa 1.100 Euro.

In Waren (Müritz) hatte am Sonnabend wiederum jemand sein Auto unverschlossen auf dem Parkplatz des Hundesportvereins in Kamerun (neben dem Kletterwald) abgestellt. In diesem Fall wurde ohne Aufbruchsschäden unter anderem eine Geldbörse mitgenommen. Schaden im Kameruner Fall: etwa 280 Euro.

Ein Zeuge gab an, dass er im Zeitraum am frühen Abend einen auffälligen Unbekannten gesehen habe. Er beschreibt ihn als vom Typ her osteuropäisch, schlank, mit Oberlippenbart und dunkler Kleidung. Er soll kurz mit seinem dunkelgrauen Ford Focus mit MÜR-Kennzeichen auf Höhe des Fahrzeugs des Geschädigten gehalten haben. Ob er tatsächlich etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist noch unklar. Zusammenhänge zwischen den Taten - insbesondere im Fall der beiden eingeschlagenen Scheiben - werden von den Ermittlern der Kripo geprüft.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass selbst bei nur kurzer Abwesenheit keinerlei Wertsachen im Fahrzeug gelassen werden sollten. Und selbst das Auto in der eigenen Einfahrt sollte selbst für kurze Momente besser immer abgeschlossen werden.

