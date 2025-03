Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher-Duo in Halle vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - In der Freitagnacht (07.03., 03.55 Uhr) nahmen eingesetzte Beamte ein Einbrecher-Duo fest, nachdem diese zuvor in ein Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße im Ortsteil Künsebeck eingebrochen waren.

Zeugen informierten die Polizei über den Einbruch. Noch vor Ort konnten die Beamten einen 21-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau vorläufig festnehmen. Unterwegs war das Einbrecher-Duo aus Lüneburg und Nordhorn mit einem Auto, an dem zuvor gestohlenen Kennzeichen angebracht waren.

Im Zuge anschließender Ermittlungen durch Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh, konnten dem 21-Jährigen bereits mehrere gleichgelagerte Einbrüche in Schleswig-Holstein und Niedersachsen zugeordnet werden. Darüber hinaus konnten dem Mann aus Nordhorn die beiden Einbrüche im Dezember 2024 zugeordnet werden, die er ebenfalls in das Lebensmittelgeschäft in Künsebeck sowie auch in das Geschäft derselben Handelskette im Ortsteil Hörste verübt hatte. Aus diesen Erkenntnissen resultierten weitere polizeiliche Maßnahmen. Polizeibeamte aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein durchsuchten in der Folge die Wohnungen in Nordhorn und Lüneburg. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Antrag auf Untersuchungshaft für den 21-Jährigen. Am Samstag (08.03.) wurde der Mann aus Nordhorn dann einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser kam dem Antrag nach und verkündete die U-Haft. Gegen die 21-jährige Mittäterin konnten keine Haftgründe erhoben werden. Sie wurde entlassen, muss sich aber ebenfalls in dem Strafverfahren wegen des besonders schwereren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell