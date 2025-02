Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung - Einbrüche - Unfallfluchten - Brand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Sonntag ereignete sich eine Körperverletzung durch einen Unbekannten zum Nachteil eines 35-Jährigen in der Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2.20 Uhr geriet der 35-Jährige mit einem Unbekannten in einer Kneipe am Marktplatz in eine verbale Streitigkeit. Als der 34-Jährige kurze Zeit darauf die Gaststätte in Richtung Stuttgarter Straße verließ, wurde er von dem Unbekannten abgepasst. Dieser schlug den 35-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht und trat ihn, als er am Boden lag, mit dem Fuß, so dass er aufgrund seiner Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Angreifer wird als etwa 20-25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schlank und etwa 1,90 - 2,00 m groß beschrieben. Er sprach akzentfrei deutsch und französisch und war mit einer braunen Steppweste sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, als ein bislang Unbekannter einen, in der Aalener Straße geparkten, VW beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Einbrüche

Am Samstag kam es zwischen 17 Uhr und 23 Uhr zu zwei Einbrüchen in der Freiherr-von-Liebig-Straße.

Unbekannte verschafften sich beides mal über die Terrassentür Zugang in die Wohnhäuser. In den Gebäuden durchwühlten sie mehrerer Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck jeweils im vierstelligen Bereich sowie eine Schreckschusspistole.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet dies bitte unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen.

Aalen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten in der Unterführung zum Bahnhof die Wand mit Hakenkreuze sowie mehreren Schriftzügen mit schwarzer Farbe. Die Schmierereien wurden am Freitag gegen 14 Uhr bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Ellwangen: Rollstuhlfahrer gestreift

Ein 96-Jähriger Rollstuhlfahrer wurde am Samstag von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 9 Uhr überquerte der Rollstuhlfahrer die Fußgängerfurt an der Kreuzung Marienstraße / Dalkingerstraße von der Innenstadt kommend. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Marienstraße nach links in die Dalkingerstraße ein. Hierbei streifte er den Rollstuhl des 96-Jährigen. Dieser stürzte in Folge und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Verkehrszeichen beschädigt

Unbekannter PKW-Fahrer beschädigte zwischen Mittwoch, 0 Uhr und Samstag, 10 Uhr, am Galgenberg ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision wurde der Rohrmast mit dem angebrachten Verkehrszeichen verbogen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Bopfingen: Fahrertür zerkratzt

Die Fahrertür eines BMW, welcher im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, auf einem Hinterhof in der Hauptstraße abgestellt war, wurde von einem Unbekannten mutwillig zerkratzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Wört: Polizei beleidigt

Im Rahmen einer Körperverletzung auf einer Faschingsveranstaltung kam es zu einer Beleidigung gegenüber eines eingesetzten Polizeibeamten.

Als die Polizei gegen 0 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einem 20-Jährigen und einer 19-Jährigen mit anschließender Körperverletzung gerufen wurde, beleidigte ein 50-Jähriger die eingesetzten Beamten.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, auf einem Möbelhausparkplatz in der Anton-Doser-Straße geparkten, Land Rover. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwanger unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

An einer Ampelanlage in der Lorcher Straße fuhr am Sonntagabend ein 23-jähriger Lenker eines Opel einem vorausfahrenden Audi aus Unachtsamkeit auf. Bei dem Unfall wurde der 20-jährige Lenker des Audi leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Akku verursacht Feuer

Der Akku eines E-Rollers geriet am Sonntag gegen 17:10 Uhr in der Rektor-Klaus-Straße in Brand. Der Akku sowie der Roller wurden durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort kamen, abgelöscht. Der brandauslösende Akku wurde durch die Feuerwehr anschließend in ein Wasserbad gelegt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mögglingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Über eine Tür auf der Rückseite eines Wohngebäudes in der Mörikestraße versuchte zwischen Donnerstagnacht und Sonntagmorgen ein unbekannter sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Nachdem die Tür den versuchen standhielt, gelang der Unbekannte nicht in das Haus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

