Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrug, Einbruch, Körperverletzung, Brände, Unfallfluchten, Sonstiges

Aalen (ots)

Weinstadt: Telefonbetrug - falscher Polizeibeamter

Am Samstagnachmittag wurde eine Seniorin aus Weinstadt Opfer eines Telefonbetruges. In bekannter Manier wurde der Dame durch einen unbekannten Täter telefonisch vorgegaukelt, dass Einbrecher in der Nähe unterwegs seien und sie daher zum eigenen Schutz Bargeld und Schmuck in einen Topf legen und diesen vor ihre Tür stellen solle. Die Geschädigte kam dieser Aufforderung nach und legte ein mittleren vierstelligen Betrag Bargeld und Schmuck um Wert von mehreren Hundert Euro, sowie ihre Geldkarte in einem Topf vor die Tür. Die Seniorin wurde erst durch ihre Tochter auf den Betrug aufmerksam, als sie diese nach der PIN ihrer Geldkarte fragte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Wertsachen bereits durch unbekannte Täter abgeholt.

Erneut weist die Polizei eindringlich darauf hin:

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und/oder finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei

Korb: Brennendes Fahrzeug auf B14

Am Samstagabend wurde gegen 20:30 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz Korber Kopf gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr konnte den brennenden Ford gefahrlos ablöschen. Brandursächlich war ein technischer Defekt im Motorraum des Autos.

Waiblingen: Brennende Kerze vergessen

Am Sonntag, gegen 17:20 Uhr kam es in der Bajastraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Eine 58-jährige Bewohnerin hatte eine brennende Kerze vergessen, welche sodann den Nachttisch in Brand setzte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Streit unter Bewohnern

In der Straße Innerer Weidach kam es am Sonntagabend zu Streitigkeiten und gegenseitigen Schlägen zwischen einem 24-jährigen, einem 27-jährigen und einem 18-jährigen Bewohner. Dabei soll der 18-Jährige auch mit einem Messer bedroht worden sein. Der Grund der Auseinandersetzung, sowie die konkreten Tatbeteiligungen sind bislang unklar. Das Polizeirevier Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen.

Schwaikheim: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 33-jähriger Mann in der Seitenstraße auf dem Boden liegend aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen begegnetem dem 33-Jährigen zwei unbekannte Personen, die ihn unvermittelt schubsten. Als er sich zur Wehr setzte, schlugen die Unbekannten auf den 33-Jährigen ein, der sodann zu Boden ging. Gestohlen wurde nichts. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um telefonische Kontaktaufnahme von Zeugen, die möglicherweise am Sonntag, zwischen 01:45 Uhr und 02:10 Uhr einen Streit beobachtet oder verdächtige Personen gesehen haben, die sich von der Seitenstraße entfernten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Leutenbach: Einbruch

In der Nacht von Samstag zu Sonntag drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Haus in der Landhausstraße ein. Nachdem sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt wurden, entwendeten die Diebe Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 4.000 Euro. Am Kellerfenster entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 969030.

Winnenden: Altkleidercontainer durchwühlt

Am Sonntag wurde gegen 10:30 Uhr der Polizei gemeldet, dass eine Frau aus einem Altkleidercontainer in der Bahnhofstraße Kleidung entnehmen und anprobieren würde. Durch die Polizeistreife wurde vor Ort eine 36-jährige Frau angetroffen, die bereits mehrere Säcke aufgerissen hatte und daraus mehrere Kleidungsstücke übereinander trug. Nach Ansprache der Polizei sprang die Frau unvermittelt auf und rannte auf die befahrene Straße. Die 36-Jährige konnte aufgehalten werden und musste unter Anwendung von unmittelbaren Zwang weiter davon abgehalten werden, sich auf der Fahrbahn in Gefahr zu begeben. Die Frau, welche sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach Identitätsfeststellung in ärztliche Obhut übergeben. Sie muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 09:20 Uhr und 10:10 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der Fornsbacher Straße geparkten BMW. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am BMW wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr mit einem in der Sulzbacher Straße geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am VW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der 07191 9090 zu melden.

Fellbach - Schmiden: Auto zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr bis Sonntag, 15:30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen in der Rosensteinstraße geparkten Audi A6. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den oder die Täter erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Backnang: Gartenzaun beschädigt

Am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigten Unbekannte einen Gartenzaun im Erlenweg. Der Zaun wurde auf einer Länge von 6 Meter beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, welche verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell