Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall und Körperverletzung,

Aalen (ots)

Alfdorf-Adelstetten: Unfall mit verletzter Person,

Bereits am Freitag gegen 14:20 Uhr kam es in der Mutlanger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige BMW-Fahrerin kam in Fahrtrichtung Mutlangen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre 13-jährige Mitfahrerin bliebt unverletzt. Es entstand ca. 30.000 Euro Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt der Polizeiposten Welzheim.

Schwaikheim: Zeugen gesucht nach Körperverletzung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:05 Uhr wurde in der Seitenstraße ein 33-Jähriger unvermittelt von zwei Personen angegangen. Diese schubsten ihn, schlugen ihn zu Boden und flüchteten dann. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen des Vorfalls oder Personen, die zwischen 01:45 und 02:10 Uhr zwei Personen im Bereich der Seitenstraße wahrnahmen, die sich möglicherweise auch von dort entfernten. Hinweise können telefonisch unter 07195 6940 gegeben werden.

