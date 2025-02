Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Brände

Aalen: Unfall mit verletzter Person

Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer die Kreisstraße 3325 von Wasseralfingen in Richtung Affalterried. Er kam ohne erkennbare Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt, es entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Ellwangen: Zeugen gesucht nach Unfall mit verletztem Rollstuhlfahrer

Am Samstag gegen 09:00 Uhr ereignete sich an der sogenannten "Stengelkreuzung" (Kreuzung der Dalkinger Straße mit der Marienstraße) ein Verkehrsunfall. Ein 96-jähriger Rollstuhlfahrer überquerte mit seinem elektrischen, blauen Rollstuhl die Fußgängerfurt von der Innenstadt kommend. Hierbei zeigte seine Ampel grün. Ein bislang unbekannter Pkw bog aus der Marienstraße nach links in die Dalkinger Straße ein, wobei die Ampel hier vermutlich ebenfalls grün zeigte. Dieser Pkw streifte den Rollstuhlfahrer, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Ihm wurde durch bislang ebenfalls unbekannte Passanten vor Ort geholfen. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun Zeugen des Unfalls sowie die Personen, die dem Rollstuhlfahrer zur Hilfe eilten, um den Hergang zu klären. Es wird um telefonische Meldung beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 gebeten.

Bopfingen: Brand auf Firmendach

Am Samstag gegen 09:00 Uhr löste bei einer Firma in der Kirchheimer Straße die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Dachlüftung brannte. Diese wurde durch die Feherwehr Bopfingen gelöscht. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen durch Brandlegung

Am Samstag gegen 17:05 Uhr kam es zum Brand eines Stapels Karton im Bereich der Fußgängerbrücke Weißensteiner Straße / Gutenbergstraße sowie zum Brand einer Mülltonne in der Weißensteiner Straße. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht, ob Sachschaden entstand bedarf der weiteren Klärung. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd führt die Ermittlungen. Ein 34-jähriger Mann, der möglicherweise mit den Bränden zu tun hat, wurde vor Ort festgestellt und musste die Nacht in Gewahrsam verbringen.

