Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zaunelement und Laternenpfosten beschädigt

Unbekannter Verkehrsteilnehmender begeht Verkehrsunfallflucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (14. Oktober 2024) kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Eyller Straße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender befuhr in einem größeren Fahrzeug (Transporter oder Lkw) die Eyller Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort touchierte das Fahrzeug ein Zaunelement einer Pferdewiese sowie eine Straßenlaterne. An beiden Gegenständen entstand erheblicher Sachschaden, während am Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmenden der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der KPB Kleve konnten an der Unfallörtlichkeit, Teile der Verkleidung des Außenspiegels sicherstellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell