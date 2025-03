Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitag (07.03., 18.14 Uhr) kam es auf der Paderborner Straße in Höhe der Siekstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 38-jähriger BMW-Fahrer die Paderborner Straße in Richtung Verl. In Höhe der Siekstraße beabsichtigte der Gütersloher einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Zeitgleich wollte ein dahinter fahrender 18-jähriger Motorradfahrer aus Rietberg den vor ihm fahrenden BMW überholen. Als er zum Überholvorgang ansetzte, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. Der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

