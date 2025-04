Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermeintliches Opfer eines Diebstahls landet in der JVA

Wilhelmshaven (ots)

Ein 25-jähriger Mann rief am 16.04.2025 gegen 02:00 Uhr bei der Polizei an und schilderte, dass er in der Marienstraße in Wilhelmshaven bestohlen wurde und die Täter mit einem Pkw weggefahren seien. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass er mit anderen Personen alkoholische Getränke zu sich genommen hatte und ihm bei seiner Ankunft an seiner Wohneinrichtung der Zutritt verwehrt wurde, weil er zu stark alkoholisiert war. Die angeblich gestohlenen Sachen konnten in seinem Zimmer aufgefunden werden.

Eine Abfrage ergab, dass gegen ihn vier Haftbefehle vorlagen. Nachdem ihm dieses durch die Polizei eröffnet wurde, versuchte er im Sprint zu fliehen, musste jedoch nach zwei Metern aufgrund alkoholischer Ausfallerscheinungen aufgeben.

Er wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

