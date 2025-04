Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall mit Pedelec-Fahrerin in Jever

Jever (ots)

Am 15. April 2025, gegen 12:55 Uhr, ereignete sich im Hermann-Gröschler-Weg in Jever ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin befand sich auf dem Hermann-Gröschler-Weg in Richtung Stadt. Bei der Vorbeifahrt an zwei Personen, die am linken Rand standen, verspürte sie einen Schmerz am Hals und konnte, ohne zu stürzen, anhalten.

Wie sich herausstellte, weilte der Hund eines 63-jährigen Hundehalters mit einer Flexleine angeleint und von der Pedelec-Fahrerin nicht bemerkt, auf der rechtsseitigen Grünfläche. Bei der Vorbeifahrt wurde die Flexleine, um eine Durchfahrt zu ermöglichen, von dem Hundehalter hochgehalten. Durch den Kontakt mit der Flexleine wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt.

