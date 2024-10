Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241022 - 1030 Frankfurt - Sachsenhausen: Obdachloser Mann beleidigt Restaurantbesitzer und Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(co) Am Montagabend (21. Oktober 2024) beleidigte ein Mann den Inhaber eines israelischen Restaurants in Frankfurt Sachsenhausen und griff diesen körperlich an.

Nachdem die Polizei den alkoholisierten Tatverdächtigen festnahm, beleidigte dieser auch die Polizeibeamten. Nach bisherigem Ermittlungsstand verweilte der 44-jährige Restaurantbesitzer gegen 18:00 Uhr im Außenbereich seiner Lokalität, als der ihm unbekannte obdachlose Mann ihn unmittelbar mit antisemitischen Äußerungen beschimpfte.

Im weiteren Verlauf griff der stark alkoholisierte 41-Jährige den 44-Jährigen körperlich an.

Die alarmierten Polizeibeamten beendeten die körperliche Auseinandersetzung und nahmen den 41-jährigen fest.

Der Tatverdächtigte beleidigte nun auch die eingesetzten Polizeibeamten, welche ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle mitnahmen.

Glücklicherweise wurde durch den Angriff niemand verletzt.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

