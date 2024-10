POL-F: 241022 - 1029 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendieb scheitert an aufmerksamem Passanten

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Abend (21. Oktober 2024) meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen verdächtigen Mann, der offensichtlich betrunken an einer Tankstelle "Am Industriehof" in seinen Renault Kangoo stieg und damit wegfuhr. Die eintreffenden Streifenwagen konnten vor Ort zunächst weder den Mann ...

