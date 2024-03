Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Horrenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Brandgeruch Einkaufsmarkt geräumt - PM 2

Horrenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ortsstraße zunächst Brandgeruch gemeldet worden war und anschließend dieser vorsorglich evakuiert wurde, konnte inzwischen die Herkunft des Brandgeruchs ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass in der Nähe des Einkaufmarktes eine von außen nicht einsehbare Grillstelle betrieben worden war. Die Lüftungsanlage des Marktes saugte auf Grund einer ungünstigen Windrichtung den Brandgeruch des entstehenden Feuers an, welcher sich langsam im Inneren des Gebäudes verteilte. Da zunächst eine Entstehung innerhalb des Marktes vermutet wurde und weil von der Grillstelle im weiteren Verlauf nur noch eine sehr geringe Geruchsentwicklung ausging, dauerte die Ursachenforschen bis 16:30 Uhr an. Verletzt wurde zum Glück niemand

