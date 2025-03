Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Pkw in Schortens: Zeugin gesucht

Schortens (ots)

Am 04. Oktober 2024, gegen 19:15 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße in Schortens in Höhe der dortigen Mühle zum Brand eines Pkw-VW Touareg. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Zeugin ebenfalls die Oldenburger Straße hinter dem brandbetroffenen Fahrzeug befuhr und beobachtete, wie aus dem hinteren rechten Fahrzeugbereich Flammen herausschlugen und Flüssigkeit ausgetreten und in Brand geraten sein soll.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461-74490 zu melden, um sachdienliche Hinweise zum Vorfall zu geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell