POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades

Wilhelmshaven (ots) - Am 12.03.2025, um 19:36 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Öffnen eines auf Kipp stehenden Fensters Zutritt zum Einfamilienhaus. Im Wohnbereich scheiterte der Versuch, einen Wandtresor zu öffnen, sodass die Täterschaft den ...

mehr