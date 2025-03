POL-WHV: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw in Wilhelmshaven

Zetel (ots) - In der Zeit vom 7.3.22, 14.00 Uhr, bis 11.03.2025, 07.00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Erika-Nicolaysen-Straße in Zetel insgesamt 25 Holzpaletten für den Transport von Steinen entwendet. Da dieser Transport mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein muss, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation in Zetel unter der Telefonnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr