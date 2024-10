Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Leicht verletzt wurde am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Opels in Mellingen. Dieser hielt an einer roten Ampel in der Umperstedter Straße vor einem Mazda. Als die rote Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 61-jährige Fahrer des Mazda augenscheinlich zu schnell und zu rasant an und in der Folge auf den noch wartenden Opel auf. Hierdurch wurde dessen 49-jähriger Fahrer leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

