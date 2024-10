Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachschaden durch Graffiti

Weimar (ots)

Sachschaden von mehr als 1.000,- Euro wurden in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Kranichfeld verursacht. In schwarzer, roter, weißer und silberner Farbe wurden diverse Schriftzüge mit u.a. Fußballbezug an das Bahnhofsgebäude und umliegende Bereiche gesprüht. Derzeit gibt es noch keinerlei Hinweise zu dem oder den Tätern.

