Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jever 18.-21.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Am 17.04.2025, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16 Uhr, kam es im Lebensmitteldiscounter in der Schlachte 9 in 26441 Jever zu einem Geldbörsendiebstahl. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitraum in einer Schultertasche, welche im Einkaufswagen lag. Die Tasche war während des Einkaufs kurzzeitig unbeaufsichtigt. Dieser Moment wurde durch den unbekannten Täter ausgenutzt, um die Geldbörse daraus zu entwenden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen durch grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise Am 20.04.2025, gegen 15:30 Uhr, kam den Beamten des Polizeikommissariats Jever ein Kleinkraftrad mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in der Straße Chausseehaus in Jever entgegen. Die Beamten wendeten daraufhin den Streifenwagen, um eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrzeugführer des Kleinkraftrades durchzuführen. Dieser nahm den Funkstreifenwagen hinter sich wahr, missachtete jegliche Anhaltesignale und erhöhte die Geschwindigkeit. Im Kreuzungsbereich Moorwarfer Gastweg / An der alten Bundesstraße fuhr das Kleinkraftrad fast ungebremst und ohne den kreuzenden Straßenverkehr zu beachten in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort beinahe mit einem roten Kleinwagen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Durch seine rücksichtslose Fahrweise konnte er sich letztendlich der Kontrolle entziehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Schortens

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am 20.04.2025, im Zeitraum von 01 Uhr bis 10 Uhr, kam es im Rosenweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall, wobei der linke Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell