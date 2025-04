Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern/Vorderes Kandertal/Lörrach: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Suche nach Geschädigte

Freiburg (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht am Freitag, 25.04.2025, in dem Zeitraum zwischen 11.45 Uhr bis 11.55 Uhr mehrere Straßenverkehrsgefährdungen begangen zu haben. Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei mit, dass sie die Hammersteiner Straße (Landstraße 134) in Richtung Rümmingen befahre und seit Kandern ein dunkelgrauer Ford Focus vor ihr fahre, dessen Fahrer auf dieser Strecke mit dem Pkw immer wieder auf die Gegenfahrbahn käme. An der Wiesenbrücke in Tumringen konnte der 21-jährige Fahrer des Ford Focus von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht nun Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des 21-Jährigen womöglich gefährdet wurden. Die Fahrstrecke verlief von Kandern über die Landstraße bis nach Rümmingen und von dort über die "Lucke" nach Lörrach durch die Freiburger Straße bis zur Wiesenbrücke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell