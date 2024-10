Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/A659: Mehrere Tausend Euro bei Unfall auf A659

Weinheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr kollidierten auf der A659 in Fahrtrichtung Weinheim zwei Autos miteinander, wobei ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand. Ein 54-jähriger Citroen-Fahrer übersah beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen neben ihm fahrenden Mercedes und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes an die Betonleitwand in der Mitte der Autobahn abgewiesen. Der Citroen geriet nach der Kollision ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 27-jährige Mercedes-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die A659 in Richtung Weinheim voll gesperrt. Bei einer Überprüfung des Citroen-Fahrers stellte sich heraus, dass er lediglich im Besitz einer somalischen Fahrerlaubnis ist, welche in Deutschlang keine Gültigkeit aufweist. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des Führens von Kraftfahrzeugen ohne entsprechende Fahrerlaubnis verantworten.

