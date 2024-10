Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeuge von mehreren Baustellen entwendet - Zeugen gesucht!

Neidenstein (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Sonntag, gegen 17 Uhr bis Montag, gegen 8 Uhr mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer in der Straße "Burgblick". Die Täterschaft öffnete den Container gewaltsam und gelangte so an das Diebesgut. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Auch im Würzweilerring entwendeten Unbekannte mehrere Baumaschinen von zwei Baustellen. Neben einem Vibrationsstampfer erbeutete die Täterschaft hier aus einem verschlossenen Container hochwertige Maschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander könnte es sich um dieselbe Täterschaft handeln. Der Polizeiposten Waibstadt sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 07263/409632 zu melden.

