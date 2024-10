Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Auto - Täter gefasst

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Dienstag gegen 14:30 Uhr an der Kurfürsten-Anlage ein Diebstahl aus einem Auto beobachtet werden. Ein 37-jähriger Täter schlug mithilfe eines Steins die Scheibe des Autos ein und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Durch die Zeugin und den Besitzer des Fahrzeugs konnte der Mann in unmittelbarer Nähe vor einem Hauseingang angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Täter sieht nun einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls entgegen.

