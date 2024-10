Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Airtag überführt Fahrraddieb

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr stellte ein 18-Jähriger sein Fahrrad am Neulußheimer Bahnhof ab. Als der junge Mann gegen 23 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von seinem Zweirad jede Spur. Der Mann suchte daraufhin das Polizeirevier Hockenheim auf und erstattete Anzeige. Während der Anzeigenaufnahme gab der Bestohlene an, dass er sein Rad mit einem "Airtag" versehen hatte und es somit orten könnte. Die Ortung führte die Ermittler nach Reilingen an die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der 29-jährige Bewohner der Wohnung hatte die Tür zu seiner Wohnung offenstehen lassen, wodurch die Polizisten direkt das entwendete Fahrrad wahrnehmen konnten. Außerdem stellten die Beamten neben dem nun tatverdächtigen Bewohner ein weiteres hochwertiges Fahrrad fest, welches womöglich ebenfalls zum Diebesgut des 29-Jährigen gehören dürfte. Gegen ihn wird jetzt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Dem 18-Jährigen konnte sein Fahrrad nach den polizeilichen Maßnahmen wieder ausgehändigt werden.

