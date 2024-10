Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Täter entwendete zwischen Montagabend, 19:30 Uhr und Dienstagmorgen, 8:30 Uhr, ein E-Bike der Marke KTM. Der Eigentümer hatte das Rad am Montag in der Konrad-Adenauer-Straße an einem Zaun vor einer Tiefgarage abgeschlossen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler dürfte der unbekannte Täter das Faltschloss des Rads gewaltsam geöffnet und anschließend mit dem 4.600 Euro teuren Fahrrad geflüchtet sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum besonders schweren Falls des Diebstahls geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

