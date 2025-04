Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Fußgängerin von Pkw touchiert - eine Leichtverletzte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.04.2025, in dem Zeitraum zwischen 21.30 Uhr bis 22.00 Uhr, soll eine 38-jährige Fußgängerin, welche mit ihrem Hund auf der Alte Basler Straße unterwegs war, von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert worden sein. Die Frau war mit ihrem Hund auf der linken Straßenseite in Richtung Haltingen unterwegs, als sie von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert wurde. Die Frau stürzte ins Bankett und verletzte sich leicht. Aufgrund der Dunkelheit konnte die 38-Jährige keine Angaben zu dem Pkw machen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können.

