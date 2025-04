Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: E-Scooter-Fahrer und Autofahrer stoßen auf Ochsenbrücke zusammen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag, 24.04.2025, um 17.45 Uhr im Bereich der Ochsenbrücke in Freiburg ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer die Eschholzstraße in Richtung Stadtmitte. Auf der Ochsenbrücke soll er eine rote Ampel missachtet haben, sodass es zur Kollision mit einem bevorrechtigten Pkw-Fahrer kam, welcher an der Kreuzung vom Abfahrtsast der B31a nach links auf die Eschholzstraße abbiegen wollte. Der E-Scooter-Fahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, entfernte sich nach einem kurzen Wortgefecht mit dem Pkw-Fahrer jedoch unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ferdinand-Weiß-Straße.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Mehrere Passanten sollen den Unfall mitbekommen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Kennzeichen des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

