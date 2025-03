Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trio greift Mann an

Erfurt (ots)

Am Samstagabend wurde in Erfurt ein Mann von drei Personen angegriffen und leicht verletzt. Der 21-Jährige war gegen 21:00 Uhr in der Schillerstraße unterwegs gewesen, als drei Männer auf ihn aufmerksam wurden. Aus bislang unbekannten Gründen griff das Trio den Mann an. Gemeinsam schlugen und traten sie auf ihn ein, bevor sie flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Angreifer gestellt werden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (SE)

