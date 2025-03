Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am 01.03.2025 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr ist es in der Straße Hoher Turm in Höhe der Hausnummer 30 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Geschädigt wurde dabei ein am Straßenrand geparkter grauer Skoda Yeti. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell