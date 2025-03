Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung eines mobilen Blitzers

Hildesheim (ots)

Harsum - Machtsum (bub) Am 01.03.2025, in der Zeit zwischen 10:30 und 11:45 Uhr, beschädigten unbekannte Personen einen sogenannten "Blitzeranhänger". Der Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung war in der Lindenallee in Machtsum abgestellt. Unbekannte besprühten das Glas des Blitzers sowie den Anhänger selbst mit grüner Farbe. Der entstandene Schaden ist bislang nicht bezifferbar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

