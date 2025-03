POL-HI: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Hildesheim (ots) - Lamspringe (koe) - Am heutigen Morgen, kurz nach 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 317 am Ortsausgang Lamspringe in Richtung Wöllersheim ein tragischer Verkehrsunfall. Eine alleinbeteiligte Pkw-Fahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte tödlich. Ein zufällig kurz darauf vorbeikommender Rettungswagen sowie weitere Kräfte der ...

