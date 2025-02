Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahlsicherung entlarvt mutmaßliche Ladendiebe bei Kontrolle am Bahnhofsplatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnhofsplatz kamen zwei Beamte gestern Nachmittag (27.02.2025) einem Pärchen auf die Schliche, das im Verdacht steht, eine Jacke gestohlen zu haben.

Bei der Überprüfung des 37-jährigen Mannes aus Hannover und der gleichaltrigen Frau aus Braunschweig wurden zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt. Allerdings machte eine Diebstahlsicherung, die sich an der Jacke des Mannes befand, die beiden Polizisten stutzig. Das Paar gab daraufhin an, die Jacke gestern in einem Geschäft in der Fußgängerzone gekauft zu haben. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben jedoch, dass das Kleidungsstück in dem betreffenden Laden entwendet worden ist.

Die Beamten gaben die Jacke an das Geschäft zurück und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls gegen die Tatverdächtigen ein.

