Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach versuchten Einbruchdiebstahl in eine Schlachterei in Rheden

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 28.02.2025, haben unbekannte Täter versucht, gegen 01:20 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume einer Schlachterei am Bantelner Feldweg in der Gronauer Ortschaft Rheden einzubrechen. Augenscheinlich ließen sie von der Tat ab, als die Alarmanlage ausgelöst wurde, so dass ein Eindringen nicht erfolgt ist. Der Schaden an der Tür wird jedoch auf ca. 1000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen darum, sich beim Polizeikommissariat Elze unter T. 0506893380 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182923370 zu melden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen?

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell