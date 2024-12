Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer nach Ladendiebstählen angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (17.12.) konnte eine Zeugin zwei Männer (38 und 43 Jahre alt) in der Elberfelder Straße beobachten, die gegen 14.15 Uhr Ware entwendeten. Sie standen draußen an einem Kleidungsständer, schauten sich nach Angaben der Zeugin um und nahmen anschließend einen schwarzen Frauenmantel mit. Die Zeugin verständigte den Ladendetektiv, der die Männer umgehend verfolgte. Als er die beiden Hagener auf den Diebstahl ansprach, übergab der 43-Jährige dem Mitarbeiter den Mantel. Der Ladendetektiv behielt die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei im Blick. Gegenüber der Streifenwagenbesatzung stritt der 43-Jährige die Tat ab. Bei der Durchsuchung der persönlichen Sachen konnten in seinem Rucksack jedoch weitere Kleidungsstücke und Dekoschnee aufgefunden werden. Der Ladendieb bestritt, dass es sich um seinen Rucksack handelte, er habe diesen von einer Frau bekommen, deren Namen er nicht kenne. Die Polizisten stellten den Rucksack sicher, das Diebesgut konnte in die zugehörigen Geschäfte zurückgebracht werden. Die beiden Männer, die stark alkoholisiert waren (2 Promille und 2,4 Promille), erhielten Strafanzeigen. (arn)

