Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl - Polizeibeamte nehmen 44-jährigen Mann vorläufig fest

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einem räuberischen Ladendiebstahl nahmen Polizeibeamte am Montagabend (16.12.2024) in Altenhagen einen 44-jährigen Mann vorläufig fest. Gegen 18.30 Uhr beobachtete der Detektiv eines Supermarktes in der Boeler Straße den Mann, der verschiedene Süßwaren aus den Regalen nahm und sie in einer Tasche verstaute. Anschließend wollte der 44-Jährige das Geschäft verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Als der Detektiv ihn auf den Ladendiebstahl ansprach, rannte der Mann los. Er konnte jedoch an der Flucht gehindert werden. Ein Kunde wurde auf die Situation aufmerksam und unterstützte den Detektiv. Als die beiden Männer den 44-Jährigen festhielten, trat dieser mehrfach nach ihnen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell