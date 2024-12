Polizei Hagen

POL-HA: Mann aufgrund seines verdächtigen Verhaltens kontrolliert und mit Drogen angetroffen

Hagen-Emst (ots)

Eine Polizistin wurde am Dienstag (17.12.) gegen 1.15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße im Bereich einer Turnhalle aufhielt und sich immer wieder auffällig umblickte. Als der 43-Jährige den Streifenwagen bemerkte, entfernte er sich zügig in Richtung Haßleyer Straße. Der Hagener lehnte es ab, sich auszuweisen und wollte sich rückwärtsgehend einer Kontrolle entziehen. Er wurde immer nervöser, ignorierte die Anweisung, seine Hände im Sichtbereich zu lassen und musste fixiert werden. Polizeibeamte durchsuchten den 43-Jährigen anschließend und fanden in seiner Jacke ein Druckverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln. Angaben zu den Drogen wollte der Hagener nicht machen. Die Polizisten beschlagnahmten die Amphetamine. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (arn)

