Polizei Hagen

POL-HA: Postbote wird bei Paketübergabe ins Gesicht getreten und leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montagmorgen (16.12.2024) wurde eine Polizeistreife zu einer Körperverletzung gerufen, die sich zwischen einem Postboten und einem Hausbewohner in Altenhagen ereignete. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 26-jährige Postbote in dem Mehrfamilienhaus an der Boeler Straße ein Paket zustellen und klingelte hierfür bei einem Nachbarn an, da der eigentliche Empfänger nicht zu Hause war. Der 45-jährigen Nachbar öffnete die Wohnungstür. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass der Postbote mehrere Male bei ihm angeklingelt hat und er keine Lust hatte die Wohnungstür zu öffnen. Deshalb kam es zu einem Streit. Nach Aussage des Postboten bat er freundlich um die Paketannahme für die Nachbarn. Der 45-jährige reagierte aggressiv und trat ihm schließlich mit dem Schuh ins Gesicht und sprach Bedrohungen aus. Ein weiterer Nachbar, der den Streit im Treppenhaus gehört hatte, konnte bis zum Eintreffen der Polizei weitere Übergriffe verhindern. Der Postbote erlitt eine Rötung und leichte Schmerzen. Die Kripo ermittelt nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. (fei)

