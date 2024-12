Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Geparkter Pkw bei Unfall beschädigt - Fahrzeughalter gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (3. Dezember) touchierte eine Krefelderin gegen 14 Uhr einen geparkten SUV auf der Kurfürstenstraße. Als die 63-Jährige sich wieder in ihr Auto setzte, um die Personaldokumente herauszusuchen und die Polizei zu informieren, entfernte sich der dunkle Pkw. Sie habe zuvor keinen Fahrzeughalter in der Nähe sehen können, weshalb sie vermute, dass der Schaden gar nicht erst bemerkt worden sei. Der Pkw müsse Kratzer im vorderen Bereich des Kotflügels (Fahrerseite) haben. Die Polizei sucht nun nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs und bittet um eine Meldung unter der 02151-6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (224)

