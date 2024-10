Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei sucht Zeugen, die die Manipulation eines Verkehrsschildes am Afferder Weg beobachtet haben

Unna (ots)

Am Sonntag (20.10.2024) befuhr eine 61-jährige Unnaerin mit ihrem Pedelec den Radweg Schanzengraben, als sie am Kreisverkehr am Afferder Weg die Straße in Richtung Afferde überqueren wollte.

Dabei ist sie über den Überrest eines abgebrochenen Straßenschildes gefahren und gestürzt. Bei dem Sturz habe sie sich leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mögliche Personen dabei beobachtet haben, die das Schild demontiert bzw. zerstört haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

