Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K317 bei Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe (koe) - Am heutigen Morgen, kurz nach 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 317 am Ortsausgang Lamspringe in Richtung Wöllersheim ein tragischer Verkehrsunfall. Eine alleinbeteiligte Pkw-Fahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte tödlich.

Ein zufällig kurz darauf vorbeikommender Rettungswagen sowie weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten die aus dem Landkreis Hildesheim stammende Fahrerin nur noch leblos bergen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K317 bis zum Mittag gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 901-0 zu melden.

