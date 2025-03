Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Besonders schwerer Diebstahl in Kiosk - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In den frühen Morgenstunden des 01.03.2025, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem versuchten, besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Kiosk. Der besagte Kiosk befindet sich in der Perkstr. und ist mit einem Automatenverkauf für Kunden durchgehend geöffnet.

Zum o.a. Zeitpunkt betraten zwei maskierte Personen den Verkaufsraum, einer von ihnen entfernte zunächst eines der Kameras aus der Halterung und schmiss diese in den Mülleimer. Der Kioskbesitzer bemerkte dieses Vorgehen und sprach die Personen über eine Fernsprechanlage an, woraufhin sich die beiden Täter unmittelbar entfernten. Zu einem Diebstahl oder weiteren Sachschäden kam es nicht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird ein junger Mann (Fußgänger) gebeten sich zu melden. Er könnte die beiden Personen bei ihrer Flucht aus dem Kiosk gesehen haben.

