Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 31 zerstochene Reifen - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren unbekannte Vandalen im Bereich Roter Berg in Erfurt am Werk. Bei gesamt 14 Privatfahrzeugen unterschiedlichster Hersteller wurden insgesamt 31 Reifen zerstochen und damit ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu Tätern geben können, sich unter der Vorgangsnummer 0081624/2025 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu wenden. (LS)

