POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots) - An gleich drei Orten machte ein dreister Dieb am Donnerstagmorgen, 1. August, Beute. Gegen 7.30 Uhr entriss er einer 18-jährigen Fußgängerin im Gewerbegebiet an der Straße Auf den Kämpen im Vorbeifahren das Smartphone aus der Hand. Anschließend flüchtete er auf einem Pedelec in Richtung Zollstraße. Ähnlich verlief die Tat bei einer 57-jährigen Frau am Kurpark nahe der Fährstraße. Gegen ...

mehr