LPI-EF: Aufmerksame Bankmitarbeiter vereiteln Telefontrickbetrug in Erfurt

Erfurt (ots) - Diebe hatten es in Erfurt auf einen Mercedes-Benz abgesehen. Das Fahrzeug war in der Rathausgasse abgestellt gewesen. Wie der Polizei am Mittwoch bekannt wurde stahlen die Täter auf bisher unbekannte Weise die knapp 20 Jahre alte S-Klasse. Trotz sofortiger Fahndungsausschreibung fehlt von dem Auto bisher jede Spur. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

