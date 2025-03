LPI-EF: Wildunfall mit Fasan

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei sucht Zeugen nach einem schweren Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich bereits am Dienstag (25.03.2025) in der Erfurter Marktstraße zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr. Ein 55-jähriger Fußgänger überquerte die Straße und wurde von einer unbekannten Fahrradfahrerin angefahren. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

