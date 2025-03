Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei sucht Zeugen nach einem schweren Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich bereits am Dienstag (25.03.2025) in der Erfurter Marktstraße zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr. Ein 55-jähriger Fußgänger überquerte die Straße und wurde von einer unbekannten Fahrradfahrerin angefahren. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht die unbekannte Fahrradfahrerin oder Zeugen, die Hinweise zu der Frau oder dem Unfallgeschehen geben können. Diese wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0078533 an den Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0). (DS)

