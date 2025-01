Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beleidigung

Bedrohung

mögliche Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen Fahrradfahrer in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 30.01.2025 wurde die Polizeiinspektion St. Ingbert über einen Fahrradfahrer in Kenntnis gesetzt, welcher gegen 18:00 Uhr in der Otto-Toussaint-Straße in St. Ingbert mehrere Verkehrsteilnehmer durch eine riskante Fahrweise, wohl aufgrund Alkoholisierung gefährden würde. Zuvor geriet der Fahrradfahrer an anderer Örtlichkeit in St. Ingbert bereits mit einer Passantin und einem Fahrzeugführer in Streit. Der Fahrradfahrer konnte zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden. Da sich die Alkoholisierung bestätigte, wurde bei diesem eine Blutprobe durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet.

Die Polizei St. Ingbert sucht Zeugen bzw. mögliche Geschädigte, welche zu der Fahrweise des Fahrradfahrers in der Otto-Toussaint-Straße sachdienliche Hinweise geben können (06894/1090).

